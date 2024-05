Após enchente jovem encontra imagem de Nossa Senhora intacta em padaria do Rio Grande do Sul

Um vídeo ganhou destaque nas redes sociais durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Após uma inundação destruir uma padaria na cidade de Roca Sales (RS), uma representação de Nossa Senhora Aparecida foi supostamente encontrada intacta no balcão do local.

O registro foi feito por Eduarda Schwarz. "Uma das poucas coisas que sobraram na nossa padaria, obrigada por ficar nos protegendo", escreveu a jovem na legenda da publicação.

No vídeo, uma mulher se mostra impressionada com a imagem da santa intacta em meio à bagunça causada pela chuva. Além da destruição da mobília, a padaria ficou repleta de lama.

"A santinha, olha isso, meu Deus, ela ficou de novo. Ela tá solta, tudo isso aqui, tudo foi embora, e ela ficou de novo", disse a voz.

A família contou que no último expediente da padaria pediu proteção para a família e funcionários, acreditando que a imagem ter ficado no lugar intacta pode ser um sinal de que é preciso manter a fé e erguer a cabeça para continuar.

Na manhã desta sexta-feira (17), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul anunciou que foram confirmados 154 óbitos por conta da tragédia no Estado. No total, 461 municípios foram impactados, afetando mais de 2.281.830 pessoas.

Em abrigos, há 78.165 pessoas. Já desalojadas, são 540.192. Há 806 pessoas feridas e 98 desaparecidas.