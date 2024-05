Um pai, de aproximadamente 30 anos, foi preso após arremessar o filho contra uma parede, no bairro Riviera, em Cascavel, no oeste do Paraná. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16) e a motivação seria por causa que a criança, de 2 anos, não teria chamado o homem de pai.

Com a força do impacto, a criança caiu no chão inconsciente e a mãe acionou a polícia. "O relato dela é de que a criança não teria dito a palavra pai, não teria chamado ele de pai. Aí ele se irritou e jogou a criança contra a parede. A criança caiu desacordada. Ele também teria proferido ameaças contra a solicitante", contou o tenente Andrey Shevchuk, da Polícia Militar do Paraná.

O pai da criança foi detido pelos policiais e encaminhado a delegacia da Polícia Civil do Paraná (PCPR) por agressão contra a criança e ameaça contra a esposa.

A criança foi levada ao hospital e sofreu um hematoma na cabeça. O caso será investigado pela PCPR.