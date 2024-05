Criança de três anos morre engasgada com pipoca e bolacha, no Paraná

Uma criança, de somente tr√™s anos, morreu ao se engasgar enquanto comia pipoca e bolacha, no município de Imbituva, no sudeste do Paran√°. O caso aconteceu na última quarta-feira (15) e o menino foi velado nesta sexta (17).

De acordo com as informações do portal aRede, a polícia foi acionada ao Pronto Atendimento do município, que relataram que o pequeno estava sufocado. No local, infelizmente, a equipe médica e os policiais constataram o óbito da criança.

O IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Civil foram acionados e fizeram o recolhimento do corpo. O sepultamento e velório ocorrem nesta sexta (17), no Cemitério Municipal de Imbituva.