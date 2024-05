Adolescente de 16 anos mata pais e irmã a tiros dentro de casa na Zona Oeste de SP

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na madrugada desta segunda-feira (20) após confessar à polĂ­cia que havia assassinado o pai, a mãe e a irmã dentro de casa na Vila Jaguara, Zona Oeste de São Paulo.



De acordo com o boletim de ocorrĂȘncia, o adolescente ligou para a PolĂ­cia Militar na noite de domingo (19) e afirmou que havia matado os familiares usando a arma de fogo do pai, que era da Guarda Civil Municipal de JundiaĂ­ (SP), e queria se entregar.



Os policiais foram até a casa da famĂ­lia, localizada na rua Raimundo Nonato de Sa, e encontraram o adolescente. Ele disse que havia cometido o crime na Ășltima sexta-feira (17) porque estava com raiva dos pais por eles terem tomado seu celular(veja depoimento abaixo).



Os corpos de Isac Tavares Santos, 57 anos, Solange Aparecida Gomes, 50 anos, e LetĂ­cia Gomes Santos, de 16 anos, foram encontrados com marcas de tiros efetuados por uma pistola e jĂĄ estavam em processo de decomposição quando foram encontrados, informou a polĂ­cia.

A pistola usada no crime foi achada na mesa da sala e estava municiada. Próximo ao corpo da adolescente também havia uma cĂĄpsula deflagrada de arma de fogo. A arma e a munição foram apreendidas.



O adolescente foi encaminhado para a delegacia, onde afirmou que sempre teve desentendimentos com seus pais, que eram adotivos. Segundo ele, na quinta-feira (16) os pais "o teriam chamado de vagabundo, tiraram seu celular e, não podendo [o adolescente] usar o aparelho para fazer uma apresentação da escola, planejou a morte", segundo consta no boletim de ocorrĂȘncia.



Ainda conforme o adolescente, ele sabia onde o pai escondia a arma e a testou momentos antes do crime. Na sexta-feira (17), ele atirou contra o pai quando ele estava na cozinha e de costas. A irmã ouviu o disparo, foi até o cômodo e foi baleada no rosto.



O adolescente ainda relatou que foi para a academia após matar os dois. Ao retornar, esperou pela mãe, que foi assassinada assim que viu os corpos do marido e da filha. O adolescente ainda colocou uma faca no corpo da vĂ­tima no dia seguinte.



O caso foi registrado como ato infracional por homicĂ­dio, feminicĂ­dio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e vilipĂȘndio de cadĂĄver.