Rio Grande do Sul tem a primeira morte por leptospirose após enchentes

Foto de Travesseiro no RS

O município de Travesseiro, interior do Rio Grande do Sul conformou o primeiro óbito por leptospirose.

Doença comum nas enchentes. Os ratos são os principais transmissores da doença. A água da enchente se mistura com a urina do rato, infectado pela bactéria Leptospira. A doença é transmitida, principalmente, quando a água contaminada entra em contato com a boca, os olhos e machucados na pele. E como essa bactéria é muito resistente, o risco não desaparece quando o nível da água baixa, porque ela continua ativa nos resíduos úmidos por bastante tempo.

A vítima, Eldo Gross, de 67 anos, morreu em decorrência da doença e foi enterrado no fim de semana. Outros três casos de doentes por leptospirose estão sendo monitorados.

Os casos foram contraídos durante a recente enchente.