Homem perde parte do couro cabeludo e nariz em batida na BR-277

Motociclista de 59 anos ficou gravemente ferido ao bater na traseira de Volkswagen Fox, na noite desta segunda-feira (20), em Cascavel.

O fato ocorreu na BR-277, proximidades do posto da Polícia RodoviĂĄria Federal (PRF). Após a batida, uma carreta passou por cima da perna do homem.

Segundo informado, o homem sofreu escalpelamento, que é corte de parte do couro cabeludo, parte do nariz do homem foi arrancada, além de múltiplas fraturas e traumatismo cranioencefĂĄlico grave.

Socorristas do Corpo de Bombeiros deslocaram para o local do acidente para prestar os atendimentos iniciais ao homem.

Após os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para o Hospital UniversitĂĄrio, para prosseguir com o acompanhamento médico.