Cidades do Paraná registram baixas temperaturas nesta terça (9); veja a mais fria

Diversas cidades do Paraná registraram baixas temperaturas nesta terça-feira (9). A máxima mais alta registrada foi no município de Cruzeiro do Iguaçu, no Sudoeste do Estado e em Cambará, no Norte Pioneiro, que marcaram 15,3°C. Já a mais baixa foi 9,3°C, em Inácio Martins, no Centro Sul do Paraná, segundo o Simepar.



Nos próximos dias, as temperaturas devem diminuir ainda mais por causa da formação de uma frente fria, que acontece na próxima quinta-feira (11). Com isso, regiões do Centro, Sul, Leste e Noroeste do Paraná têm condições para temporais com volumes altos de chuva.

Confira a lista das cidades mais geladas nesta terça (9)