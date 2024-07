Morte de jovem a facadas no Paraná ganha repercussão nacional: "Até quando?"

Entre as duas mortes, foram realizadas postagens nos perfis de Jaine e Cezar. Nas duas publicações, que teriam sido assinadas por Cezar, o rapaz confessa que fez algo "irrepar√°vel" motivado por uma traição. O casal estava junto h√° 12 anos e deixa dois filhos – um menino de 8 anos e uma menina de 4.

Esposa é esfaqueada na frente dos filhos

A polícia foi acionada na madrugada da última sexta-feira (5) após vizinhos escutarem uma discussão e serem informados sobre um crime em uma resid√™ncia no bairro Contorno, em Ponta Grossa. No local, os agentes encontraram Jaine Kochanski, de 27 anos, esfaqueada e em óbito.

Conforme relato dos vizinhos, o casal chegou em casa no final da noite de quinta-feira (4). Cezar acessou a resid√™ncia antes e após alguns minutos Jaine chegou. Durante alguns minutos foi possível escutar uma discussão no imóvel e logo na sequ√™ncia o homem deixou os dois filhos na casa de outros moradores e informou que tinha cometido um crime contra a esposa.

A PCPR coletou informações no local e realizou buscas, entretanto, o suspeito não foi encontrado. J√° no início da tarde de sexta (5), a Polícia Rodovi√°ria Federal (PRF) atendeu um acidente na BR-153. A vítima que morreu na colisão entre carro e caminhão era Cezar Valter, o marido de Jaine.

Jaine e Cezar moravam em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paran√° (Foto: Reprodução/ Cezar Valter/ Facebook)

Publicações revelam traição de esposa esfaqueada e arrependimento de marido

O perfil de Jaine nas redes sociais foi atualizado após a morte da mulher, com um texto assinado por Cezar. O homem relata que teria sido traído pela esposa, porém, estaria arrependido de tudo que aconteceu.

Também na sexta-feira (5), instantes antes do acidente na BR-153, Cezar fez uma publicação nas próprias redes sociais onde comenta o momento.

"Filhos lindos, agradeço a cada pessoa que me encaminhou mensagem. Mas realmente eu fiz algo irrepar√°vel [¬Ö] Para todas as pessoas que não me conhecem e me julgam nos coment√°rios, só voc√™ passando por isso. Antes, nunca ir√° saber qual seria sua reação. Eu nunca, jamais irei me perdoar por isso, eu destruí tudo que eu tinha, um bom emprego, uma vida financeira est√°vel. Para quem t√° falando que ela não traiu e eu que sou louco t√° aí, eu peguei a localização dela, ela estava l√° depois ela mesmo me confessou, tem √°udio dela falando", escreveu Cezar.

Casal era apaixonado por esportes e compartilhava momentos nas redes sociais (Foto: Reprodução/ Cezar Valter/ Facebook)

No final, Cezar ainda pede perdão para os filhos. "Me perdoem pela dor que causei

Meus filhos, eu amo demais voc√™s, fiz algo que nunca mais ter√° como consertar na vida de voc√™s, eu não conseguiria viver com isso", finaliza.

Acidente com morte na BR-153

Poucos minutos após a publicação no perfil, o carro de Cezar Valter se envolveu em um acidente na BR-153, em Tibagi. O veículo do homem bateu de frente com um caminhão na altura do km 212. Conforme a PRF, o motorista do carro invadiu a contramão.

Acidente na BR-153 termina com morte de marido suspeito de matar a esposa esfaqueada (Foto: PRF)

O condutor do Honda City, identificado como Cezar Valter, de 31 anos, morreu no local.

Investigação da PCPR

A PCPR investiga a motivação do crime contra Jaine e as causas do acidente na BR-153. Segundo relato de testemunhas, na noite que antecedeu o crime, o casal teria combinado compromissos distintos, porém, o homem teria rastreado o celular da companheira.

Nas redes sociais, Jaine publicou fotos de um encontro com uma amiga, entretanto, o marido falou que ela estaria em um motel.