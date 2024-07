Adolescente é morta pelo namorado de 56 anos; vítima gravou áudio sobre agressões

Uma adolescente, de 15 anos, foi morta a tiros após uma discussão com o namorado. O caso foi registrado no domingo (14), em Monteiro, na Paraíba. Conforme informações, Maria Vitória dos Santos tinha um relacionamento com Gilson Cruz de Oliveira, de 56 anos.

Anteriormente, a jovem relatou em √°udio que sofreu agressões do namorado, mas que não conseguia denunci√°-lo para não afetar os pais dela. "Ele j√° tentou fazer muita coisa comigo, né? Tipo, j√° jogou a pistola na minha cara, estourou a minha cabeça, aí tive que dar ponto na UPA, um monte de coisa", contou a jovem em um trecho do √°udio. "Só que eu nunca tive coragem de denunciar ele. Assim, né, coragem de fazer mal a ele e para os meus pais, entende?", explicou a adolescente.

O suspeito do crime fugiu logo depois de efetuar os disparos, mas foi preso na segunda-feira (15). De acordo com informações, durante o depoimento, Gilson permaneceu em sil√™ncio. Até o momento, a arma do crime não foi encontrada. O caso est√° sendo investigado pela Polícia Civil. As informações são da Record TV.

Conforme relatos de familiares, a adolescente e o suspeito estavam morando juntos h√° um ano. Maria trabalhava na padaria do suspeito havia alguns anos. Os dois se conheceram quando a jovem tinha apenas 13 anos.