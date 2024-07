Pesquisa aponta Tatinha (PL) à frente no cenário em Jussara para as eleições de outubro

Tatinha (PL) saiu com 51% das intenções de voto contra 32% do Robison (PSD).

Pesquisa devidamente registrada na Justiça Eleitoral, aponta o pré-candidato a prefeito de Jussara Tatinha (PL) à frente de seu poss√≠vel advers√°rio nas eleições de 6 de outubro deste ano.A pesquisa confrontou cen√°rio entre o pré-candidato Tatinha (PL) e o pré candidato Robison (PSD).





Tatinha apareceu à frente no cen√°rio atual. A pesquisa, realizada pela empresa Alvorada Pesquisas, uma das mais conceituadas do Paran√°, ouviu 300 eleitores nos dia 16 de julho e a margem de erro é de 5,6%.





RESULTADO





A pesquisa consultou cen√°rio de confronto direto entre os dois pré candidatos a prefeito e também perguntou aos entrevistados se a decisão de voto era definitiva ou não.





Tatinha (PL) saiu com 51% das intenções de voto contra 32% do Robison (PSD).





A pesquisa também apontou que 76% dos eleitores de Jussara relataram que sua opção é definitiva.





INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Pesquisa realizada por Alvorada Pesquisas/WJ Mendes Pesquisas Eireli no munic√≠pio de Jussara, Paran√°, no dia 16/07/2024. Registro no Tribunal Regional Eleitoral PR/TSE com o n√ļmero PR-07235/2024. Foram entrevistados 300 eleitores. A margem de erro estimada é de 5,6% para mais ou para menos, e intervalo de confiança de 95%. Trabalho contratado por CNPJ: 22.265.981/0001-31 – DUARTE PRODUÇÕES- ERICSANDER AGOSTINI.





VEJA TODOS OS GRÁFICOS ABAIXO.