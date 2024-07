Frente fria traz risco de temporal para o Paraná; veja áreas afetadas

Uma frente fria se aproxima do Paran√° e traz risco de temporal para a segunda-feira (29) em algumas cidades do estado. Além disso, o fenômeno quebra o ciclo de dias quentes e as temperaturas devem despencar.

Conforme o ClimaTempo, essa frente fria chega na segunda e deixa o tempo carregado especialmente para a faixa leste do território paranaense. Com isso, os municípios da região estão em alerta para temporal.

O instituto prev√™ também que a virada mais significativa de temperatura deve acontecer na terça-feira (30), onde as mínimas chegam a 7¬ļC e a m√°xima em 12¬ļC em cidades como Curitiba.

Ainda na terça, o ClimaTempo prev√™ um dia gelado também para municípios do litoral. Em Paranagu√°, a m√°xima não passa dos 15¬ļC, com risco de chuva.

J√° na quarta-feira (31), a m√°xima é de 16¬ļC, com mínima de 8¬ļC. Então, vai ter temperaturas bem geladas. A massa de ar polar ingressa de maneira mais significativa no estado a partir da quarta, derrubando as temperaturas em amplas √°reas do estado.

Antes do temporal, Paran√° deve registrar temperatura de quase 30¬įC

Após a atuação do veranico, uma frente fria se desloca para o Paran√°, no entanto, antes da mudança o Estado tem previsão de temperatura próxima aos 30¬įC.

Em Curitiba, o s√°bado (27) tem mínima de 14¬įC e m√°xima de 24¬įC, j√° o domingo (28), deve registrar mínima de 12¬įC e m√°xima de 27¬įC.