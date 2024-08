Jovem motociclista morre após bater de frente com caminhão na PR-317

Foi identificado o jovem que morreu em um acidente no trecho em obras da PR-317, em Maring√°, norte do Paran√°, no início da tarde de quarta-feira (7). Renan Augusto de Oliveira Albuquerque Souza, de 29 anos, morreu depois de bater de frente com sua moto em um caminhão. Ele foi a sexta vítima fatal de acidentes no trecho em pouco mais de um m√™s.

Conforme o Batalhão de Polícia Rodovi√°ria (BPRv) da Polícia Militar do Paran√°, a vítima teria invadido a contramão e colidido frontalmente contra a cabine do caminhão, que vinha em sentido contr√°rio. Em seguida, a moto foi lançada para longe e o capacete se soltou da cabeça da vítima.

Essas informações foram passadas pelo motorista do caminhão, que permaneceu no local após o acidente. A princípio, as marcas da batida e a posição dos veículos depois do acidente apontam que a versão do motorista é verdadeira.

Renan, que trabalhava na empresa de refrigeração da família, morreu no local do acidente, antes da chegada dos socorristas e da equipe do BPRv.

Trecho registra elevado número de acidentes

O jovem foi a sexta vítima fatal em acidentes no mesmo trecho da rodovia, que passa por obras de duplicação no trecho entre Maring√° e Iguaraçu, em pouco mais de um m√™s. Anteriormente, no mais grave deles, um casal e uma filha beb√™ morreram após uma batida entre o carro da família e uma van.

Colisão frontal causou a morte de tr√™s pessoas da mesma família (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Poucos dias depois, um passageiro de um caminhão-guincho faleceu após ser arremessado para fora da cabine, depois de uma forte colisão com uma carreta.

Vítima fatal foi lançada para fora da cabine do caminhão-guincho (Foto: Reprodução/RICtv)

A vítima mais recente também foi um motociclista. Ewerton Tavares do Nascimento, de 31 anos, encontrado morto em uma valeta ao lado da rodovia na última segunda-feira (5). A princípio, ele teria se acidentado na noite de domingo (4), mas só foi encontrado no dia seguinte.