Pneu de avião estoura durante pouso em Viracopos; segundo caso do dia no Brasil

Durante o pouso de um Boeing 737 cargueiro, no Aeroporto Internacional de Viracopos, na cidade de Campinas, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (12), o pneu da aeronave estourou. Este é o segundo caso do dia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e os danos foram causados apenas no avião.

Conforme a concessionária Aeroportos Brasil, o avião teve o pneu estourado ao decolar de Viracopos por volta das 12h32 e realizou procedimento para queimar o combustível durante cerca de duas horas.

O piloto da aeronave declarou emergência e o pouso ocorreu por volta das 15h31. Durante a aterrisagem, outro pneu do lado esquerdo foi estourado e o trem de pouso foi danificado.

Ainda segundo a concessionária, o aeroporto foi fechado para pousos e decolagens a partir das 15h31 e não há previsão de liberação da pista.

Pneu de avião estoura durante o pouso e aeroporto de Florianópolis é fechado

Um avião sofreu danos nos pneus do trem de pouso ao chegar em Santa Catarina na manhã desta segunda-feira (12) e provocou o fechamento temporário do Aeroporto Internacional de Florianópolis.