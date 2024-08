Pesquisa mostra chapa formada por Tatinha e Fábio da Farmácia Liderando disputa em Jussara com 54,7%

Entre os dias 09 e 10 de agosto, 300 pessoas residente em Jussara foram entrevistadas pela Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda, CNPJ 15.692.490/0001-01, com o intuito de avaliar a intenção de votos da população para o cargo de prefeito e vice-prefeito nas próximas eleições municipais que acontecerão no próximo dia 06 de outubro e aponta a chapa composta por Tatinha (Prefeito) e FĂĄbio da FarmĂĄcia (Vice-prefeito) na liderança com 54,7%.

A Datamedia realizou como metodologia a pesquisa do tipo quantitativa, com amostragem por quotas representativas do eleitorado (GĂȘnero, Faixa EtĂĄria, Escolaridade, Renda Mensal Individual e Bairros) de Jussara ten- do como fonte de dados o TSE e

TECNOLOGIA

IBGE. Durante a coleta de dados utilizou-se de questionĂĄrio estruturado, com questões abertas e fechadas, e abrangĂȘncia presencial, sendo entrevistada no mĂĄximo uma pessoa por famĂ­lia, de forma que se possa determinar as verdadeiras intenções do eleitor com relação ao pleito que se aproxima. A pesquisa tem margem de erro 5,5% para mais ou para menos, considerando um nĂ­vel de con- fiança de 95,0%.

Para a pergunta "Se a Eleição fosse hoje, em quem vocĂȘ votaria para Prefeito e Vice-Prefeito de Jussara-PR?" o resultado encon- trado foi de 54,7% para Prefei- to Tatinha e Vice-Prefeito FĂĄbio da FarmĂĄcia; jĂĄ a chapa Prefeito Robison e Vice-prefeito Regiane tem 28,7%; Brancos somam 1,7%; Nulos somam 1,7%; e Não

sabe/Outros 13,2%.

Os entrevistados também foram

indagados quanto a rejeição dos candidatos, deste modo, a questão "Desses seguintes candidatos em quem vocĂȘ JAMAIS votaria para Prefeito e Vice-Prefeito de Jussara-PR" teve o seguinte resultado: Prefeito Robison e Vice-prefeito Regiane 25%; Prefeito Tatinha e Vice-Prefeito FĂĄbio da FarmĂĄcia 18,3%; Brancos 10,3%; Nulo 6%; Não Sabe/Outros 40,4%.

Para o registro de pesquisa, é obrigatória a utilização do sistema de Registro de Pesquisas Eleito- rais (PesqEle) , sob o nĂșmero PR- 00806/2024, tendo sido contrata- da por Ericsander Agostini Duarte Produções / Duarte Produções, CNPJ: 22.265.981/0001-31, com recursos próprios no valor de R$ 5.000,00.