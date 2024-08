Irmão do prefeito de São Tomé é alvo de operação do MP por crime eleitoral; entenda

Investigações iniciaram após uma denĂșncia realizada por um pai de duas adolescentes, de JapurĂĄ, que receberam dinheiro para tirar o TĂ­tulo Eleitoral em São Tomé e votarem em uma determinada candidata.

O Ministério PĂșblico, por meio da Promotoria Eleitoral da Comarca de Cianorte, deflagrou a Operação Caronte, na manhã desta terça-feira (20). A operação foi desencadeada após investigações sobre os crimes de associação criminosa, fraude em inscrição eleitoral e uso de documento falso.

Desde as primeiras horas da manhã, policiais federais estiveram nas ruas de Cianorte, JapurĂĄ e São Tomé, onde cumpriram quatros mandados de busca e apreensão, sendo um deles na casa do principal alvo da operação, Onassis Caio Ferreira Leite, irmão do atual prefeito e coordenador de campanha da candidata a prefeita, Meire Pazini (PSD).

Segundo apontam as investigações do Ministério PĂșblico, foi constatado que um determinado grupo criminoso aliciava pessoas que não residiam no municĂ­pio de São Tomé para que se alistassem como eleitores, falsificando documentos e pagando à essas pessoas.

Ainda de acordo com as investigações do MP, esses "eleitores" recebiam valores quando da emissão de tĂ­tulos e tinham a promessa de receber mais dinheiro após as eleições. Os crimes seriam praticados para beneficiar a candidata ao cargo de prefeita, Meire Pazini (PSD), que é apoiada pelo atual prefeito Ocelio Leite (PSD).



As investigações iniciaram a partir de uma denĂșncia feita ao Ministério PĂșblico do ParanĂĄ, no primeiro semestre deste ano. O denunciante é pai de duas adolescentes de 16 anos, que residem em JapurĂĄ.



O denunciante realizou um boletim de ocorrĂȘncia contra Onassis, no qual consta que Onassis pagou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) à cada uma – via PIX – para que tirassem o primeiro tĂ­tulo de eleitor e votassem na candidata Meire Pazini, com a promessa de pagar ainda mais dinheiro, após a eleição.





A oferta às adolescentes foi feita primeiramente por Thiago Piola da Cruz, cumplice de Onassis. Posteriormente, Onassis Leite, vulgo Tata, foi quem levou as garotas até o Cartório Eleitoral, em Cianorte, para confeccionar tĂ­tulo eleitoral. Segundo as próprias jovens, Onassis foi quem apresentou toda a documentação fraudulenta ao atendente e assim obtendo ĂȘxito na confecção da documentação. Tendo em vista que as adolescentes residem em JapurĂĄ e fora apresentado comprovantes residenciais falsos, afirmando que as menores residiam em São Tomé.

Durante a operação, a PolĂ­cia Federal apreendeu vĂĄrios documentos nas casas dos envolvidos, inclusive os tĂ­tulos de eleitores confeccionados e transferidos ao municĂ­pio de São Tomé.





De acordo com o Ministério PĂșblico do ParanĂĄ, a apuração da Promotoria Eleitoral busca verificar a possĂ­vel prĂĄtica dos crimes previstos nos artigos 288 e 304 do Código Penal e artigos 289 e 290 do Código Eleitoral. As ordens judiciais foram expedidas pelo JuĂ­zo da 88ÂȘ Zona Eleitoral de Cianorte.

Operação Caronte

Na mitologia grega, Caronte é o barqueiro de Hades, que carrega as almas dos recém-mortos sobre as ĂĄguas do rio Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos.



DenĂșncias – Suspeitas de indĂ­cios de irregularidades cometidas por candidatos aos cargos de vereador e prefeito podem ser levadas ao conhecimento das Promotorias Eleitorais em todo o estado para as respectivas apurações e providĂȘncias. O MPPR, o Tribunal Regional Eleitoral e outras instituições criaram um canal Ășnico para receber essas informações. O formulĂĄrio estĂĄ disponĂ­vel na pĂĄgina principal do Ministério PĂșblico do ParanĂĄ na internet, com destaque, no botão "DenĂșncias Eleitorais".



VEJA O VÍDEO: https://www.facebook.com/jornalcianoticias/videos/435664696179002