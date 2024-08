No inĂ­cio da tarde desta quinta-feira (22/08), um incĂȘndio começou a devastar uma ĂĄrea de reserva florestal do Parque Cinturão Verde, em Cianorte. Equipes do Corpo de Bombeiros, funcionĂĄrios da Prefeitura e da Companhia estão no local, trabalhando arduamente para controlar as chamas. O apoio de municĂ­pios vizinhos foi acionado para ajudar no combate ao incĂȘndio. A ocorrĂȘncia ainda estĂĄ em andamento.

VEJA O VÍDEO: https://www.facebook.com/reel/1241427433529086