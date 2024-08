Massa de ar polar traz chuva e frio para o Paraná, mas melhora qualidade do ar

Nesta sexta-feira (23), o Paraná se despede do veranico e recebe uma nova massa de ar polar vinda da Antártida, que trará chuva e frio. Esse fenômeno climático levará as temperaturas para marcas negativas e poderá trazer geadas.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a precipitação acumulada no fim de semana deve alcançar a marca de 30 milímetros em algumas regiões do Estado. Especificamente, isso deve ocorrer no Oeste, Centro-Sul, Litoral e Grande Curitiba.



Contudo, a chuva deve melhorar a qualidade do ar, ajudando a conter os focos de queimadas. Apenas no mês de agosto, 702 ocorrências de incêndio foram registradas em 125 municípios paranaenses.

De acordo com o meteorologista do Simepar, William Max Romão, as queimadas não são fora do comum para essa época do ano. "Eventualmente teremos ondas de frio e passagem de frente frias, mas o mês é seco por característica, então qualquer entrada de massa de ar quente que venha do Norte e Centro-Sul do País, ao ficar alinhada com correntes de vento, vai impactar no transporte de poluentes e no alastramento de queimadas, por isso todo cuidado é necessário", afirmou.

Além de chuva, Paraná recebe clima frio

Juntamente com a precipitação, as temperaturas devem cair no Paraná. Em Curitiba, a temperatura deve alcançar 1°C.

A cidade mais fria deverá ser General Carneiro, no Sudeste do Estado, com -3,5°C. Além disso, Cascavel, no Oeste, deve bater 2°C, enquanto Londrina, no Norte, atinge 6°C.

Conforme Romão, a temperatura deve cair em todo Paraná logo após o fim de semana. "Na segunda-feira (26) a temperatura cai em todo o Estado devido à atuação do sistema de alta pressão, que joga ar frio dos altos níveis para a superfície", explicou. "Segue assim, com cara de inverno, até quarta-feira (28), com uma subida gradativa da temperatura".