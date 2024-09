Pesquisa aponta liderança de Tatinha e Fábio da Farmácia para Prefeitura de Jussara

A equipe da W J Mendes Pesquisas - EIRELI, por meio da Alvorada Pesquisa, esteve no município de Jussara em 8 de setembro para apurar as intenções de voto para prefeito e vice-prefeito nas próximas eleições, previstas para 6 de outubro. Segundo o levantamento, a chapa formada por Tatinha (prefeito) e Fábio da Farmácia (vice) lidera com 55% da preferência do eleitorado.

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 300 entrevistados, utilizando metodologia quantitativa e amostragem representativa da população local. As entrevistas foram pessoais, com aplicação de questionários estruturados. A margem de erro é de 5,6%, e o intervalo de confiança é de 95%.

Na pergunta estimulada, com a apresentação dos candidatos, Tatinha e Fábio lideram com 55% das intenções de voto, seguidos pela chapa Robison (prefeito) e Regiane (vice), que obtiveram 31%. Indecisos somam 8,3%, votos brancos 2,3%, nulos 1,3%, e 2,1% dos entrevistados afirmaram que não votariam.

No cenário espontâneo, onde os eleitores mencionam seus candidatos sem sugestão de nomes, Tatinha aparece com 36,3% das intenções, enquanto Robison tem 19,7%. Indecisos somam 37,3%, votos brancos 1,3%, nulos 1,7%, e 1,7% não votariam.

A pesquisa está registrada no sistema PesqEle, sob o número PR-01193/2024, e foi contratada pelo jornal Folha Regional de Cianorte (CNPJ: 05.075.496/0001-86), com custo de R$ 8.000,00.