IPVA 2025: veja lista de carros com imposto mais caro no Paraná

A data para realizar o pagamento do IPVA 2025 (Imposto sobre a Propriedade de Ve√≠culos Automotores) se aproxima, para os paranaenses propriet√°rios de ve√≠culos de luxo como Ferrari, McLaren e Lamborghini, o preço é mais "salgado".

De acordo com Secretaria do Estado da Fazenda (Sefa), o IPVA mais caro é da Ferrari SF90 Spider 2023. Os valores dos ve√≠culos de luxo chegam a mais de R$ 200 mil. Confira a lista de ve√≠culos com o IPVA mais caro abaixo.

IPVA 2025: confira carros com imposto mais caro

1¬ļ Lugar- Ferrari SF90 Spider 2023

Avaliado em mais de R$ 7 milhões, a Ferrari SF90 Spider 2023 tem um imposto de R$ 267.005,48.

2¬ļ Lugar- Ferrari 812 GTS 2022

Este ve√≠culo é avaliado em mais de R$ 6 milhões e o custo do imposto é de R$ 232.673,63.

3¬ļ Lugar- McLaren 765 LT 2020

O modelo est√° entre os carros com o IPVA mais caro, o valor do imposto a ser pago é de R$ 227.450,93.

4¬ļ Lugar- Ferrari SF90 Stardale 2021

Esse veículo tem imposto de R$ 171.048,50

5¬ļ Lugar- Ferrari 296 GTS 2023

O imposto deste modelo é de R$ 153.608,49

6¬ļ Lugar- Ferrari F8 Tributo 2022

Este automóvel é avaliado em mais de R$ 4 milhões e o imposto do ve√≠culo é de R$ 142.804,41.

7¬ļ Lamborghini Huracan TE 2023

O valor do pagamento do imposto deste modelo é de R$ 141.229,37

8¬ļ Lugar- Ferrari F8 Tributo 2021

O propriet√°rio deste modelo precisa desembolar R$ 137.693,50 para realizar o pagamento do imposto.

9¬ļ Lugar- Ferrari 296 GTB 2023

O IPVA deste ve√≠culo é de R$ 134.204,92.

Os dados acima são da Banda B, parceira do portal RIC.com.br

Quais ve√≠culos estão isentos do IPVA 2025?

Neste ano, motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 170 cilindradas são isentas do imposto. Ve√≠culo com IPVA de até R$140,89 terão o valor isento. Além disso, ve√≠culos movidos 100% a hidrog√™nio, caminhões, ônibus e micro-ônibus movidos exclusivamente a g√°s natural também não pagam o imposto.

Conforme dados da Sefa, a isenção vai beneficiar em torno de 77% de toda a frota tribut√°vel de motocicletas do Paran√°. Anteriormente, a isenção era v√°lida apenas para motos abaixo de 125 cilindradas com mais de 10 anos.