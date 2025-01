Servidora de prefeitura fica em estado grave após bater carro contra caminhão

Uma servidora pĂșblica da prefeitura de General Carneiro, no centro-sul do ParanĂĄ, estĂĄ internada em estado grave após um acidente envolvendo o carro oficial que dirigia e um caminhão. A colisão frontal ocorreu na tarde desta segunda-feira (13), no Contorno Norte de Curitiba, próximo ao viaduto da rua BrasĂ­lio Cuman.

A vĂ­tima, de 37 anos, seguia em direção a Almirante Tamandaré quando houve o impacto. Não hĂĄ informações claras sobre qual veĂ­culo teria invadido a contramão, segundo apurado pela rĂĄdio Banda B.

Com a violĂȘncia da colisão, o automóvel da prefeitura ficou completamente destruĂ­do. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram usar ferramentas de corte para resgatar a mulher das ferragens. O motorista do caminhão saiu ileso e permaneceu no local até ser liberado pela polĂ­cia.

Jair Santos, morador da região, presenciou o acidente e descreveu a cena como impressionante. "Achei que não tinha sobrado ninguém vivo. A mulher foi parar no banco de trĂĄs, de tão forte que foi o impacto. Na frente do carro, não sobrou nada. Foi um milagre ela ser retirada com vida", relatou.

Santos também criticou as condições do Contorno Norte, conhecido pela alta frequĂȘncia de acidentes graves. "Toda semana tem tragédia aqui. JĂĄ chamamos esse lugar de "Contorno Morte". Parece que só vão fazer algo quando for uma pessoa importante, como um governador, que se envolver em acidente", desabafou.