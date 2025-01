Cruzeiro do Oeste: PMPR e Polícia Federal apreendem 104 quilos de pasta base de cocaína

A Polícia Militar do Paran√°, por meio do Batalhão de Polícia Rodovi√°ria (BPRv), e a Polícia Federal em Maring√° prenderam um homem e apreenderam 104,7 quilos de pasta base de cocaína na PR-323, neste domingo (12), em Cruzeiro do Oeste, no Noroeste do Estado. O prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 7,7 milhões.

"É mais uma ação que demonstra a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança, sejam municipais, estaduais ou federais. O esforço conjunto resultou em mais uma grande apreensão de drogas, dificultando a atuação do crime organizado no Paran√°", afirmou o secret√°rio da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Após troca de informações entre as forças e levantamento preciso da Ag√™ncia de Intelig√™ncia, as polícias abordaram a carreta que transportava a droga. A operação contou com apoio da equipe de Operações com Cães (K9).

Durante a abordagem, o cão Zeus identificou o entorpecente escondido na cabine do veículo, 104,7 quilos de pasta base de cocaína divididos em tabletes. O motorista do veículo foi preso.

"Este é mais um exemplo do trabalho e da dedicação de nossos policiais no combate ao crime, demonstrando nosso compromisso com a garantia da segurança dos paranaenses", disse o comandante-geral da Polícia Militar do Paran√°, coronel Jefferson Silva.

A carreta e os entorpecentes foram levados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para as provid√™ncias cabíveis.