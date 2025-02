Estudante de medicina bêbado atropela e mata mulher

Danielle Oliveira, de 41 anos, morreu na manhã do √ļltimo s√°bado (15) após ser atropelada por um estudante de medicina. O caso aconteceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações da Pol√≠cia Militar, o jovem de 22 anos estava claramente embriagado. Ele teria tentando ultrapassar um ve√≠culo quando atingiu Danielle e outra mulher que a acompanhava.



Por mais que a outra v√≠tima tenha sobrevivido, Danielle morreu no local. J√° o estudante de medicina, identificado como João Vitor Fonseca Vilela, foi preso em flagrante.

Estudante de medicina teve prisão convertida para preventiva



Na manhã deste domingo (16), João Vitor passou por uma audi√™ncia de custódia e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva. De acordo com o advogado do estudante, Leandro José de Arruda, afirmou que o jovem é uma "pessoa boa" e que est√° cooperando com as autoridades.