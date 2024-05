Jovem é morta após 2 meses de relacionamento; namorado confessou o crime

A Polícia Civil do ParanĂĄ (PCPR) deflagrou na manhã desta segunda-feira (13), um novo desdobramento da operação que investiga crimes por meio do "Jogo do Tigrinho". Foram expedidos...

Um motorista de van escolar, de 59 anos, foi denunciado pelo crime de abuso sexual contra duas crianças de 8 e 10 anos, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado do ParanĂĄ. A denúncia...