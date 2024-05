Caminhão com doações para o Rio Grande do Sul é roubado em Curitiba e recuperado no interior

A Polícia Militar do Paran√° recuperou o caminhão roubado que transportava doações destinadas ao Rio Grande do Sul. A ação ocorreu no município de Palmas, no Centro Sul Paranaense, nesta quinta-feira (09) e foi resultado de informações repassadas pela Ag√™ncia Local de Intelig√™ncia do 27¬į Batalhão da PMPR, bem como pela Polícia Militar de Santa Catarina.

O caminhão saiu de Cajamar/SP, com destino ao município de Porto Alegre/RS e na região de Curitiba foi alvo dos assaltantes. A carga, avaliada em cerca de R$ 250 mil.



A polícia conta que recebeu informações de que o veículo estava trafegando na BR-280 e o abordou no km 80. Segundo a PM, o motorista, um jovem de 26 anos, confirmou que o veículo era roubado e o havia recebido para lev√°-lo até Pato Branco.

O homem relatou que receberia R$ 5 mil para realizar o transporte até Pato Branco. Dentro do veículo, foram encontradas as notas das mercadorias e um boletim de viagem onde constava a descrição da verdadeira placa do caminhão. Além disso, a polícia ainda apreendeu o celular que o motorista quebrou no momento da abordagem, que foi entregue para a Polícia Civil.



O homem de 26 anos foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Palmas, juntamente com os documentos, o celular e todos os demais objetos recuperados que incluem equipamentos eletrônicos, produtos de higiene e limpeza, mantimentos, dentre outros.