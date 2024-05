Elon Musk doa mil antenas de internet para o Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul vai receber mil antenas de internet via satélite da Starlink, já incluindo o serviço de internet ilimitado, durante o período que perdurar a calamidade. Cem unidades serão entregues no próximo fim de semana, para ajudar a restabelecer a comunicação em ações da Defesa Civil, das forças de segurança pública, de saúde e serviços públicos críticos.

Essa operação está sendo viabilizada pela Starlink, que tem o Empresário Elon Musk como controlador, por meio de parceiro global, que divulgou a doação pela rede social X após a modelo gaúcha Gisele Bündchen publicar vídeo sobre a tragédia no Rio Grande do Sul.

"Dadas as terríveis enchentes no Rio Grande do Sul, @Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência e disponibilizará gratuitamente o uso de todos os terminais da região até que a região se recupere. Espero o melhor para o povo do Brasil.", diz Musk em postagem no X (antigo Twitter).