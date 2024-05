Condutor fica ferido em colisão entre automóveis na PR-323, entre Tapejara e Cianorte

O condutor de um GM Corsa, de 58 anos, ficou ferido em um acidente ocorrido na madrugada de quinta-feira (9), na PR-323, entre Tapejara e Cianorte. De acordo com as informações, o veículo que ele conduzia colidiu em um GM Corsa no trevo de acesso ao aeroporto de Cianorte.

Segundo a Polícia Rodovi√°ria Estadual (PRE), o condutor do Siena seguia pela PR-323 no sentido de Cianorte à Tapejara, quando, ao passar pelo trevo, foi atingido transversalmente pelo condutor do Corsa, de 44 anos, que tentava acessar a rodovia.

Com o impacto, o motorista do Corsa sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urg√™ncia), que o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento de Cianorte.

J√° o condutor do Siena e outro passageiro, de 36 anos, não sofreram ferimentos. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que constatou que ele não havia ingerido √°lcool.

Os veículos foram liberados no local.