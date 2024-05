Colisão entre caminhões deixa um motorista morto na BR-153, em Imbituva

Riscos de deslizamentos e novos pontos de alagamentos; veja como fica o tempo no RS As condições do tempo voltaram a ficar inst√°veis no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (10). Segundo o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen, volta a chover com mais intensidade...

Chuvas fortes são previstas para o Rio Grande do Sul a partir de sexta (10) O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prev√™ chuvas fortes no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (10). A expectativa é de que se prolongue até o domingo (12) com...