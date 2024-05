Motorista de van escolar é denunciado por abuso sexual contra crianças no PR

Um motorista de van escolar, de 59 anos, foi denunciado pelo crime de abuso sexual contra duas crianças de 8 e 10 anos, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado do Paran√°. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Paran√° (MPPR), por meio da 14¬™ Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu.

De acordo com a promotoria, o primeiro caso de abuso aconteceu em fevereiro de 2024 contra um menino de 10 anos que mora com a família, no térreo de um imóvel do motorista da van. O denunciado chamou a criança para a piscina que fica nos fundos da casa e l√° cometeu o crime. Além disso, pediu para que o menino não contasse a ninguém. A vítima contou o que teria acontecido para a mãe, que fez um boletim de ocorr√™ncia na Polícia Civil.

Outro crime registrado contra o motorista

Após o ocorrido de fevereiro, em março, a polícia teria recebido uma notícia de que o abusador j√° teria cometido outro crime deste tipo. Este outro caso teria sido relatado na internet em 2020, por meio de uma mobilização com a hashtag #Exposed. A vítima é uma mulher, hoje com 18 anos, mas na época em que sofreu o abuso tinha por volta de 8 anos.

O que diz o Ministério Público do Paran√°

Segundo o MPPR, o órgão solicitou medidas de proteção ao menino de 10 anos e proibiu o motorista da van de exercer atividades que envolvam o transporte escolar e similares, além de proibir também o acesso do homem em escolas, creches, colégios e afins. O denunciado não pode se aproximar da vítima, nem da mãe do menino e, também, da casa em que a família mora.