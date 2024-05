Número de desaparecidos no Rio Grande do Sul cai de 141 para 125 e mais 10 mortes são confirmadas

O número de desaparecidos por conta da enchente no Rio Grande do Sul caiu de 141 para 125. De acordo com a Defesa Civil, as pessoas estão seguindo a orientação de procurar a Polícia Civil para regularização. Mais 10 mortes foram confirmadas.

Atualização 9h55 11/05:

Municípios afetados: 444

Pessoas em abrigos: 71.398

Desalojados: 339.928

Afetados: 1.951.402

Feridos: 756

Desaparecidos: 125

Óbitos confirmados: 136

Óbitos em investigação: 0

Pessoas resgatadas: 74.153

Animais resgatados: 10.348

Efetivo: 27.589

Viaturas: 4.398

Aeronoaves: 41

Embarcações: 340

A Defesa Civil do Estado orienta às pessoas a verificarem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista de desaparecidos.

Alertas

Para aumentar o nível de prevenção, as pessoas podem se cadastrar para receberem os alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, tornando o número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas.

Também é possível se cadastrar via aplicativo Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando aqui. Em seguida, é preciso interagir com o robô de atendimento enviando um simples "Oi". Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pela Defesa Civil estadual.

LOCAIS PARA DOAÇÃO EM CASCAVEL E REGIÃO

Sede da Defesa Civil, localizada no Pacaembu;

Quartel Central - Rua general Osório, 2791, Ciro Nardi, Cascavel/PR;

Posto Ten Edi - Rua Castro, 819, São Cristóvão, Cascavel- PR;

PB Cabo Bonatto - Rua Ricieri Perin, 163, Pioneiros Catarinenses, Cascavel-PR;

PBC Guaraniaçu Endereço: Rua Manoel Ribas, 17 - Centro - Guaraniaçu/PR;

PBC Nova Aurora Endereço: Avenida castro Alves s/n, esquina com Rua Gonçalves Dias - Centro - Nova Aurora/PR;

PBC Capitão Leônidas Marques Endereço: Av. Curitiba 97 - Centro - Capitão Leônidas Marques/PR;

PBC Quedas do Iguaçu Endereço: Rua Acácia 1700 - Centro - Quedas do Iguaçu/PR;

PBC Corbélia Endereço: Avenida São Paulo S/N - Santa Catarina - Corbélia/PR;

Posto de bombeiros em Toledo Endereço: Avenida Parigot de Souza, nº 3941, Jardim Santa Maria - Toledo-PR;

PBC Assis Chateaubriand Endereço: Rua Copacabana, s/n - Assis Chateaubriand/PR;

Posto de bombeiro de Palotina Endereço: Rua Dom Pedro I, nº 35A, Bairro Jardim Por do Sol, Palotina-PR;

Posto de bombeiros de Marechal Cândido Rondon Endereço: Rua Pernambuco, 680, Centro- Marechal Cândido Rondon-PR;

Posto de bombeiro de Guaíra Endereço: Rua Bandeirantes, s/nº, Bairro Vila Velha, Guaíra-PR.