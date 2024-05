Suspeitos de divulgar Jogo do Tigrinho são alvo de nova operação da polícia

A Polícia Civil do Paran√° (PCPR) deflagrou na manhã desta segunda-feira (13), um novo desdobramento da operação que investiga crimes por meio do "Jogo do Tigrinho". Foram expedidos tr√™s mandados de prisão preventiva e tr√™s de busca e apreensão contra suspeitos de lesar vítimas através de jogos de azar pelas redes sociais.

A ação, decorrente de investigação que apura crimes de estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra economia popular, acontece simultaneamente em Colombo e Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

"Esta ação é um desdobramento de operação realizada em novembro e dezembro de 2023. Conforme determinação judicial, os indivíduos estavam impedidos de divulgar jogos de azar, porém, houve o descumprimento da medida", conta o delegado da PCPR Tiago Dantas.

Um dos alvos est√° foragido em Dubai, nos Emirados √Ārabes Unidos. A PCPR representou pela inserção do nome do alvo na Difusão Vermelha da Interpol para ser cumprida a prisão no exterior com a consequente extradição do suspeito.

As investigações apontaram que os indivíduos disponibilizavam, através das redes sociais, links que direcionavam pessoas para sites de apostas no jogo online apelidado de "Jogo do Tigrinho".