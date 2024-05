Jogos de hoje (13/05/2024) de futebol ao vivo: horário e onde assistir

Justiça do RS determina retirada de notícias falsas do Facebook A juíza do plantão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Fernanda Ajnhorn, determinou que a empresa Meta Plataforms, que gere o Facebook, exclua, em 24 horas, as...

Motorista de van escolar é denunciado por abuso sexual contra crianças no PR Um motorista de van escolar, de 59 anos, foi denunciado pelo crime de abuso sexual contra duas crianças de 8 e 10 anos, em Foz do Iguaçu, no oeste do estado do Paraná. A denúncia...