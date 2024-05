Bebê morre e três ficam feridos após capotamento no Paraná

BebĂȘ, de nove meses, morreu e trĂȘs pessoas ficaram feridas após capotamento na Colônia Acioli, ĂĄrea Rural de São José dos Pinhais, na tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com o BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), no veículo estava o motorista que sofreu politraumatismo, uma mulher que teve ferimentos leves, uma criança de nove anos que sofreu ferimentos graves, uma criança de sete anos com ferimentos moderados e o bebĂȘ, que foi ejetado do carro.

O motorista foi transportado pelo helicóptero do BPMOA até o Hospital Cajuru. Os demais feridos foram encaminhados de ambulância.