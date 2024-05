O adolescente de 16 anos que matou o pai, a mãe e a irmã, foi apreendido na madrugada da última segunda-feira (20), na zona oeste de São Paulo. Ele confessou o crime, motivado por uma briga e a retirada de seu celular.

O adolescente foi quem ligou para a polícia no domingo (19) e informou que gostaria de se entregar. Ele permaneceu com os corpos dos familiares durante três dias em casa, já que o crime ocorreu na sexta-feira (17) e a apreensão na madrugada de hoje (20).

Em depoimento à polícia, o adolescente afirmou ter matado o pai de 57 anos, a mãe de 50 anos e a irmã de 16 anos, com a arma do próprio pai que era um agente da Guarda Municipal de Jundiaí. O menor ainda reafirmou que o objetivo era só matar, que não se arrependeu de seus atos e que se pudesse "faria de novo"

O suspeito relatou aos policiais do 33º DP (Pirituba) que foi xingado de "vagabundo" pelos pais e que seu celular havia sido retirado no dia anterior ao crime. No boletim de ocorrência, consta ainda a informação de que o celular foi retirado para que ele realizasse um trabalho escolar.

O jovem destacou que sabia onde o pai guardava a arma e chegou a testá-la antes de matar pai, mãe e irmã. Isac Tavares teria sido morto pelas costas, na cozinha de casa. A irmã, Letícia, ouviu o disparo, foi até a cozinha para ver o que havia acontecido e levou um tiro no rosto. Após matar os dois, o adolescente disse ter ido para a academia. Quando retornou, esperou a mãe chegar em casa e a matou.

Vizinhos disseram que não ouviram nenhum barulho no dia do crime, mas que brigas entre os familiares eram corriqueiras.

A arma usada no crime e o celular do adolescente foram apreendidos. O jovem foi levado para a Fundação Casa, e o caso foi registrado como homicídio, feminicídio, posse ou porte ilegal de arma e vilipêndio a cadáver.