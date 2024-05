PR-323: Carreta carregada com milho tomba entre Tuneiras do Oeste e Cianorte

Uma carreta carregada com milho tombou na rodovia estadual PR-323, próximo ao trevo de Tuneiras do Oeste. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (28) e a carga ficou espalhada na pista.

Segundo informações da página Notícia de Cianorte e Região, o veículo seguia sentido Tapejara a Cianorte. A princípio, o motorista teria perdido o controle da direção, o que resultou no tombamento.

O Corpo de Bombeiros foi mobilizado e enviou uma equipe com o caminhão ABTR para conter possíveis vazamentos e fazer a limpeza da pista. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para sinalizar a via e coletar informações para a confecção do boletim de ocorrência.