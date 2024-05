Quatro pessoas da mesma família são encontradas mortas em carro submerso em SC

Uma família com quatro pessoas encontradas mortas dentro do carro em Tangará, no Meio-Oeste de Santa Catarina. Segundo familiares, eles saíram da cidade de Videira e estariam a caminho de Lages na Serra Catarinense.

Os corpos do casal Icildo Gean da Silva, de 34 anos, e Ana Paula Rodrigues, de 25 anos, e os dois irmãos da jovem, de 3 e 12 anos estavam dentro de um carro submerso. As informações são do portal ND Mais.



"Ele comprou os ingressos [da festa] para o dia 1º de junho. Na quinta-feira a noite foi a última vez que trocamos mensagem. Ele havia me pedido para enviar a localização do meu endereço. Respondi, mas as mensagens não chegaram mais para ele", detalhou o primo.