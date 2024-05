Real Madrid vira com herói improvável e pega o Dortmund na final da Champions

Após empate em 2 a 2 na Alemanha, Real Madrid e Bayer de Munique voltaram a se enfrentara na tarde desta quarta-feira (08), horário de Brasília, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, no Santiago Bernabéu. Novamente os rivais protagonizaram um grande espetáculo na Espanha. O encontro entre espanhóis e alemães foi emocionante e terminou em uma virada sensacional do maior vencer da competição europeia. O placar de 2 a 1 para o Real Madrid comprova que o peso da camisa faz a diferença nos momentos decisivos.

No primeiro tempo o Real Madrid teve mais iniciativa e criou as melhores chances. Vinicius Junior acertou a trave do Bayer e no rebote Rodrigo parou em uma grande defesa de Manuel Neuer. O time alemão recebeu com um chute de fora da área do atacante Kane, a bola passou muito perto do gol defendido por Lunin. E ainda teve um cruzamento de Vini Jr. que o goleiro alemão salvou com as pontas dos dedos uma bola que entraria diretamente.

Na segunda etapa quem começou melhor foi o Bayer. Davies, que tinha entrado no primeiro tempo no lugar do lesionado Gnabry, bateu cruzado, a bola desviou em Carvajal e passou rente ao travessão de Lunin. Joagdor mais perigoso do Real, Vini apostou nas jogadas individuais, ganhou dos marcadores na velocidade, mas faltou apoio para o brasileiro. Kane fez Lunin trabalhar em mais uma finalização de fora da área. A resposta veio em mais uma jogada de Vini, que achou Rodrigo na área. O camisa 11 desviou e a bola passou raspando a trave de Neuer.

Após as investidas de Vini Jr., o gigante espanhol passou a controlar melhor o jogo. Rodrigo, em cobrança de falta, mais uma vez obrigou Neuer a fazer uma grande defesa. No lance seguinte o goleiro alemão voltou a fazer um milagre quando Vini bateu forte, de dentro da área, e o arqueiro evitou o gol dos donos da casa esticando o braço esquerdo. O Bayer tentou sair para o jogo e Musiala colocou Lunin para trabalhar. No minuto seguinte, em um contra-ataque, Davies arrumou espaço na marcação de Rüdiger e bateu com a perna direita para marcar um bonito gol.

Imediatamente após o duro golpe, o técnico Carlo Ancelotti promoveu as entradas de Modric, no lugar de Kross e de Camavinga na vaga de Tchouameni. Não demorou nada e rede balançou dois minutos depois. Após uma cobrança de escanteio, Nacho completou para o gol, mas o lance foi anulado com a ajuda do VAR. Nacho fez falta em Kimmich, empurrando o rosto do marcador com as duas mãos.

Aos 42 minutos a insistência foi premiada. Vinicius Júnior chutou forte da entrada da área, Neuer, o grande nome do jogo até então, não conseguiu segurar e Joselu, que tinha entrada na vaga de Valverde, mandou para o gol. Três minutos depois, Joselu recebeu um novo cruzamento, dessa vez de Rüdger, e livre na área completou para as redes. A bandeira havia anulado o gol, mas o VAR confirmou posição legal. O camisa 14 estava atrás da linha da bola por poucos centímetros. Virada histórica do Real Madrid no Santiago Bernabéu, evitando um clássico alemão na grande final.

Na final, marcada para o dia 1º de julho, no lendário Estádio de Wembley, em Londres, o Real Madrid vai enfrentar o Borussia Dortmund, que nesta terça-feira (07) eliminou o PSG ao vencer o jogo da volta por 1 a 0, mesmo resultado a favor dos alemães na partida de ida.