Professor é acusado de importunação sexual contra cinco alunas durante as aulas no Paraná

Em Corbélia, no Oeste estado, um professor de escola pública foi afastado liminarmente do cargo a pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR). A Promotoria de Justiça da comarca ofereceu denúncia criminal contra o docente e pediu seu afastamento por importunação sexual contra alunas no ambiente escolar.

Conforme a denúncia, o réu teria cometido a importunação contra cinco adolescentes de 15 anos, todas alunas suas, durante as aulas. Por diversas vezes, ele teria tocado nas vítimas, sem o consentimento delas, falado publicamente sobre questões de cunho sexual referindo-se às alunas, além de ter o hábito de mexer nas próprias partes íntimas durante as aulas.

A denúncia requer a condenação do réu pelos crimes indicados, bem como a definição judicial de valor a ser pago por ele como reparação aos danos causados às vítimas. O processo segue sob sigilo de Justiça.

Nota do NRE

Sobre o caso, o Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) afirmaram, em nota, que estão colaborando com as autoridades. Leia abaixo:

"O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Cascavel e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) estão plenamente comprometidos em cumprir a ordem judicial expedida, bem como colaborar integralmente com as autoridades competentes para a resolução da situação", diz a nota.