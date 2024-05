Riscos de deslizamentos e novos pontos de alagamentos; veja como fica o tempo no RS

As condições do tempo voltaram a ficar instáveis no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (10). Segundo o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen, volta a chover com mais intensidade nas áreas mais afetadas pelos temporais.

"O Rio Guaíba até baixou de ontem para hoje, mas vai aumentar nos próximos dias", comenta. Um conjunto de fatores meteorológicos contribuem com essa condição dramática. O acumulado de chuva, entre hoje (10) e segunda-feira (13), pode chegar a 200 milímetros.

"Não é aquela quantidade de chuva que provocou todos os estragos, mas, como temos uma situação já adversa na região, essa chuva novamente faz com que todo o Lago do Guaíba volte a aumentar, fazendo com que o nível de elevação aumente nos próximos dias", explica.

Nas regiões serranas, a incidência de deslizamentos é de alto risco. Aumenta, também, as áreas de alagamentos em municípios banhados pela Lagoa dos Patos. "Temos muitas cidades que vão ser prejudicadas ainda por essas áreas de alagamentos", acrescenta.