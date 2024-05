Idosa de 88 anos morre em incêndio dentro de casa no noroeste do Paraná

Uma idosa de 88 anos morreu carbonizada dentro de casa na madrugada desta terça-feira (21), em PiquirivaĂ­, distrito de Campo Mourão, no Noroeste do estado. A mulher identificada como Geralda Gomes de Godoy.

O incĂȘndio teria começado por volta das 4h quando os vizinhos acordaram com as chamas. Um homem tentou entrar na residĂȘncia para salvar a mulher, mas populares acabaram impedindo a ação. As equipes de resgate foram acionadas, mas chegando no local a casa jĂĄ estava totalmente consumida pelas chamas.

"Quando nós chegamos no local a residĂȘncia tinha sido quase totalmente consumida, não houve muita possibilidade de acesso pra realizar uma busca. Confirmamos depois do combate que realmente teve um óbito nessa situação.", explicou o Capitão Feijó.

Segundo os bombeiros, no primeiro momento não foi possĂ­vel identificar o que teria causado o incĂȘndio. A senhora morava sozinha, mas a vizinhança era de parentes e amigos próximos. A equipe da PolĂ­cia CientĂ­fica esteve no local e levou o corpo da idosa para o Intituto Médico Legal de Campo Mourão.

O incĂȘndio aconteceu em uma região remota, cerca de 20km da cidade da Campo Mourão, municĂ­pio de onde os Bombeiros saĂ­ram para atender a ocorrĂȘncia.