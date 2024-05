Um jovem de 23 anos foi atingida por ácido em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso aconteceu na última quarta-feira (22). Ela teve queimaduras no rosto e está internada em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, o ataque aconteceu enquanto a jovem retornava da academia. O homem que atirou o ácido contra o rosto dela ainda não foi localizado. Até o momento, o que se sabe é que ele usava uma peruca.

A Polícia Civil investiga o caso.