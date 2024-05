Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 42 milhões nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (23), a Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões no concurso 2.728. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

No último concurso 2.727, sorteado na terça-feira (21), 58 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 47.840,90 e 3350 que acertaram quatro números e ganharam R$ 1.183,27 cada.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no aplicativo, além do Internet Banking Caixa (IBC), para clientes do banco. Uma aposta simples custa R$ 5.

Também nesta quinta-feira, serão sorteadas outras modalidades como Dia de Sorte, Lotofácil, Quina e Timemania. Já na sexta-feira é a vez da Lotofácil, Lotomania, Quina, Dupla Sena e Super Sete.

Quina de São João

Já começaram as apostas para a Quina de São João 2024, com prêmio estimado em R$ 220 milhões. O sorteio do concurso 6.462 acontece no dia 22 de junho, a partir das 20h, no Espaço da Sorte.

As apostas nas lotéricas podem ser realizadas em volantes específicos do concurso especial. O apostador também pode jogar pelo app Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. Cada aposta simples da Quina custa R$ 2,50. Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.