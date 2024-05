Bebê é encontrado morto com pescoço quebrado e mãe é suspeita do crime

Um beb√™ de cinco meses foi encontrado morto em casa, com o pescoço quebrado. O caso foi registrado na terça-feira (21), em São João da Canabrava, no interior do Piauí. A morte da criança est√° sendo investigada pela Polícia Civil. A mãe do beb√™ foi presa suspeita pelo crime.

Segundo a polícia, Selma de Souza Santos, de 24 anos, mãe do beb√™ Miguel de Sousa Santos, foi vista pelos vizinhos correndo pelas ruas pedindo ajuda alegando que o filho não estava apresentando sinais vitais. A princípio, a mulher alegou que poderia ter dormido por cima do beb√™, porém as investigações descartaram essa hipótese.

De acordo com o laudo, a causa da morte de Miguel foi uma fratura cervical, indicando que o pescoço foi quebrado. No dia em que o beb√™ foi encontrado morto, a mãe foi presa, mas a Justiça a soltou nesta quinta-feira (25)., por falta de provas.

Mãe de beb√™ encontrado morto com pescoço quebrado tinha depend√™ncia de √°lcool, diz família

De acordo com Maria Raimunda dos Santos, tia da vítima, informou que Selma fazia uso de bebida alcoólica e teria ingerido √°lcool na noite anterior à morte do beb√™. Outros familiares confirmaram a depend√™ncia de √°lcool e ainda informaram que ela também fazia uso de entorpecentes.

Ainda segundo Maria, anteriormente, o Conselho Tutelar j√° realizou diversas tentativas de intervenção devido à situação prec√°ria dos filhos de Selma. Uma audi√™ncia seria realizada para tratar a guarda dos filhos dela, uma menina de um ano e um menino de sete anos. As autoridades locais continuam investigando o caso. As informações são do Conecta Piauí.