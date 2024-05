Após ser demitido, homem pega van, invade estabelecimento e atropela proprietária

Após ficar inconformado com demissão, homem pegou a van da empresa, invadiu estabelecimento e atropelou propriet√°ria, na tarde desta quinta-feira (23) em Foz do Iguaçu.



De acordo com as informações repassadas no local, logo que recebeu a informação do desligamento da empresa, o suspeito ficou alterado, pegou as chaves de um dos ve√≠culos da empresa e deu a volta na quadra para pegar velocidade. Em seguida, o homem atingiu dois carros que estavam estacionados no local e avançou contra o estabelecimento.

No momento em que invadiu o local com o carro, o ex-funcion√°rio atropelou a patroa, de 58 anos. A mulher foi atendida pelos socorristas do Siate com dor nas costas, e foi encaminhada à unidade hospitalar.

Após a situação, o homem fugiu do local e até o momento não foi encontrado.