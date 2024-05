Equipes do DER/PR ajudam a recuperar rodovias de duas cidades no Rio Grande do Sul

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), completou uma semana de atividades emergenciais nas rodovias do Rio Grande do Sul, estado atingido por fortes chuvas e enchentes desde o início desse mês.

Os serviços foram priorizados em dois municípios gaúchos, conforme planejamento do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (DAER/RS).

Em Santa Tereza, na ERS-444, são realizados os serviços de remoção de barreiras, desobstrução de bueiros, limpeza de valetas, limpeza da pista com uso de caminhão-pipa, espalhamento de material acumulado na faixa de domínio, sinalização emergencial em pontos de risco e disponibilização de uma carregadeira na pedreira do município.

Em Roca Sales, na ERS-129, está sendo realizado o alargamento de pista e reforço do subleito da rodovia no trecho não-pavimentado, e rebaixamento da faixa de domínio para melhorar a visibilidade. Em um ponto com rampa elevada e sinuosa também estão sendo auxiliados os veículos pesados que passam no trecho, com previsão de realizar correções na mesma para facilitar o tráfego.

Além disso, foram disponibilizados à prefeitura um caminhão munck e um caminhão-pipa, sendo utilizados para limpeza das vias públicas do município, principalmente no acesso ao hospital local.

As prefeituras de Santa Tereza e Roca Sales estão auxiliando o DER/PR na realização das atividades, que também contam com apoio da polícia rodoviária estadual gaúcha.

Nos próximos dias as frentes de trabalho devem ser deslocadas para outros municípios, de acordo com programação sendo definida pelo DAER/RS.

COMBOIO – No último dia 14 um comboio de equipamentos pesados das superintendências regionais do DER/PR partiram de Curitiba rumo a Bento Gonçalves, no alto da Serra Gaúcha, tendo chegado no dia seguinte ao seu destino.

Profissionais do DER/PR foram deslocados para conduzir e operar o maquinário, que incluem quatro caminhões basculantes, um caminhão carroceria, dois caminhões munck, dois caminhões-pipa, quatro caminhões prancha, três carregadeiras frontais, uma escavadeira hidráulica, uma retroescavadeira, um trator de esteira e quatro veículos leves de apoio.

A previsão é de permanecer 14 dias no estado vizinho, realizando serviços para melhorar a trafegabilidade das rodovias gaúchas, prazo que pode ser prorrogado a pedido do governo do Rio Grande do Sul.