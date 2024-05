Jovem é ejetado de carro ao ser atingido por motorista em fuga no PR

Um jovem de 17 anos ficou em estado grave após ser ejetado de um carro durante um acidente registrado na madrugada deste domingo (26), na Rodovia do Xisto, Cidade Industrial de Curitiba. De acordo com a equipe de reportagem da RICtv, o veículo Cobalt em que a vítima estava foi atingido por um Mini Cooper, pilotado por um motorista em fuga da polícia. Conforme testemunhas, o homem que dirigia o veículo de luxo só parou ao bater contra o carro em que estava o jovem, ocupado por quatro pessoas.



O Cobalt rodou na pista e capotou próximo a um barranco. O motorista e outros dois passageiros tiveram ferimentos moderados. No entanto, o jovem foi ejetado do veículo e ficou em estado grave. O adolescente segue internado no Hospital do Trabalhador.



J√° o homem, suspeito de provocar o acidente, foi contido pela própria família do menor de idade até a chegada da Polícia Militar. O condutor usava uma tornozeleira eletrônica e foi encaminhado à Central de Flagrantes.