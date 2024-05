Ciclone extratropical deve atingir Paraná e Rio Grande do Sul nos próximos dias

Um ciclone extratropical começou a se formar na região Sul do Brasil e deve atingir o Paraná e o Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (26). A região Leste de Santa Catarina também deve ter alteração no tempo devido ao fenômeno. O alerta foi emitido pelo portal MetSul Meteorologia neste domingo (26).

No Paraná, a parte Leste deve ser a mais atingida, que abrange as cidades de Curitiba e Região, Campos Gerais e Litoral. Já no Rio Grande do Sul, as instabilidades devem acontecer em pontos do Sul e do Leste do estado.



Conforme a previsão, o ciclone deve prolongar as chuvas e provocar ventos fortes. Além disso, também há o risco de alguns temporais localizados. Ainda segundo o MetSul, o fenômeno vai deixar o mar agitado em uma extensa área da costa brasileira com forte ressaca nas praias.

Ciclone extratropical: situação no Rio Grande do Sul



A previsão é que o ciclone extratropical aumente as as chuvas no Rio Grande do Sul. No entanto, de acordo com o MetSul, o fenômeno pode ser positivo na sequência.



"Este tipo de sistema costuma impulsionar ar seco para o Rio Grande do Sul quando começa a se afastar. Por isso, passada a instabilidade deste início de semana, que não vai trazer novas enchentes de rios nos locais já castigados, o ciclone vai garantir vários dias seguidos sem chuva volumosa ou com sol e nuvens, proporcionando a baixa dos níveis de vários rios", informou o portal de meteorologia.