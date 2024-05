Paraná tem alerta laranja e dois alertas amarelos para temporais até terça (28)

O Paran√° est√° sob alerta laranja e dois alertas amarelos para temporais e chuvas intensas nesta segunda-feira (27) até esta terça-feira (28). Segundo o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), h√° possibilidade de chuvas de grande volume acumulado, com ventos que podem chegar a 100 km/h. Juntos, os alertas atingem praticamente todo o estado.

Um dos alertas amarelos começou neste s√°bado (25) e vai até esta terça-feira (28), às 10h. Pode ser afetada a Região Metropolitana de Curitiba. J√° o outro alerta amarelo termina às 18h desta segunda-feira (27), e afeta as seguintes regiões: Norte Pioneiro, Noroeste, Norte Central, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Centro Oriental, Metropolitana de Curitiba e Centro-Sul.

Os avisos são para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. H√° baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de √°rvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta laranja para temporais

J√° o alerta laranja para temporais no Paran√° é v√°lido até às 21h desta segunda-feira (27). A previsão do Inmet é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Conforme o instituto, h√° risco potencial de corte de energia elétrica, queda de galhos de √°rvores, alagamentos e de descargas elétricas.

As regiões que podem ser afetadas são: Metropolitana de Curitiba, Centro Oriental e Norte Pioneiro.

Previsão do tempo no Paran√°

Conforme informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paran√° (Simepar), além da chuva, as temperaturas permanecem baixas nesta segunda-feira (27). Ainda, o tempo não deve mudar muito na terça-feira, segundo a previsão, mas a possibilidade de chuva diminui.

"Na terça-feira, o tempo volta a ficar est√°vel no Paran√°. Faz bastante frio no amanhecer, com temperaturas abaixo dos 10?¬įC em muitas regiões do estado. Destaque para os setores sudoeste e sul, apresentam um resfriamento mais rigoroso em função do vento "gelado". Um ciclone extratropical atua próximo do litoral gaúcho e impulsiona o escoamento de ar mais frio, da massa de ar polar, pelos estados da Região Sul", informou o Simepar.

Risco de geada

Segundo o Simepar, h√° possibilidade, ainda que baixa, de geada fraca em porções do Oeste e Sudoeste nas próximas 24 horas. Nesta quarta-feira (28), as regiões que podem ser afetadas são ampliadas, com "indicativo de uma maior incursão de ar frio e baixas temperaturas. "H√° previsão de geadas a partir de porções a Oeste, Sul, Centro, Campos Gerais e até mesmo em √°reas um pouco ao Norte", conforme o Simepar.