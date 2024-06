Alerta laranja de tempestade atinge mais de 120 cidades do Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (24), um alerta laranja tempestade no Paran√°. Com o aviso, mais de 120 cidades do estado estão sob risco de chuvas fortes.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja de tempestade pode atingir 125 cidades do Paran√°. Nesta segunda-feira, as regiões podem ter chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia.

Além disso, a região est√° sob risco de ventos intensos de até 100 km/h) e queda de granizo. As cidades podem registrar queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de √°rvores e alagamentos.

Alerta laranja de tempestade

As tempestades vão atingir, segundo o Inmet, as regiões Sudoeste, Metropolitana de Curitiba, Sudeste, Oeste e Centro-Sul Paranaense.

Em caso de rajadas de vento,a recomendação do Inmet é para não se abrigar debaixo de √°rvores, pois h√° risco de queda e descargas elétricas.

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda) e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.