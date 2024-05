Esposa contratou criminosos para agredir caminhoneiro em Ponta Grossa

O crime aconteceu há quase um ano, no dia 16 de junho de 2023. Criminoso invadiram a casa do caminhoneiro e agrediram com golpes de facão e faca enquanto dormia.



O homem acordou sendo atacado diversas vezes na cabeça, braços e costas. A vítima foi levada ao hospital em estado gravíssimo devido à perca massiva de sangue e teve que passar por diversas cirurgias, entre elas uma cirurgia para reconstruir um dos braços amputados pelos golpes.

De acordo com a Policia Civil, a morte do caminhoneiro teria sido ordenada por uma mulher, de 57 anos, que mantinha relacionamento com ele. A suspeita teria contratado dois homens para cometer o crime e pagou R$ 3 mil adiantado, enquanto o restante, cerca de R$ 7 mil, seria pago após o crime.



A mulher manteve comunicação com os criminosos pelo Whatsapp e esperou a chegada, abriu a porta da casa para que entrassem. Logo em seguida, os dois suspeitos foram até o quarto do caminhoneiro onde o atacaram enquanto dormia, sem dar qualquer chance de defesa.

A mulher de 57 anos foi presa no dia no dia 2 de maio deste ano, no interrogatório alegou que tudo não passou de uma simulação de roubo para quitar, sem a vítima saber, a dívida que tinha com um agiota. Ela alegou que não sabia que o companheiro seria agredido durante a simulação.

A versão dada pela suspeita conflita com as evidências encontradas durante a investigação, que indicam que ela contratou os criminosos para matarem a vítima. De acordo com a PCPR, a motivação do crime ainda é incerta mas, provavelmente, envolve interesse patrimonial.

Um dos suspeitos presos nesta quarta-feira (29) confessou toda a ação criminosa e ainda afirmou que a mulher sorria enquanto o homem era brutalmente agredido. O inquérito policial será concluído em breve com o indiciamento de todos os responsáveis pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.