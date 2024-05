Seis apostas do Paraná acertam quina na Mega-Sena e levam bolada; veja lotéricas

Os números sorteados foram: 07 – 24 – 29 – 41 – 46 – 60. Os jogos vencedores da quina foram cinco apostas simples com seis números, e um bolão com seis participantes feitas em quatro cidades. O valor do prêmio para cada vencedor foi de R$39.704,60.

Veja as lotéricas onde apostaram os vencedores da quina na Mega-Sena:

-Lotérica Carlos Gomes – Cascavel

-Loterias em Canais eletrônicos – Curitiba

-Pinheirão Loterias – Curitiba

-Lotérica Porto Meira – Foz do Iguaçu

-Loterias em Canais eletrônicos – Londrina

-Lotérica Catuai – Londrina





Como apostar na Mega-Sena

A Mega soma três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

É possível apostar em qualquer lotérica do país, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário ser maior de idade, fazer um cadastro e preencher o número do cartão de crédito.